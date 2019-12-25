Главы шести районов Ленобласти признаны самыми эффективными управленцами региона

Все районы, вошедшие в ”рейтинг 47”, получат финансовое вознаграждение.

В Ленинградской области определены лидеры "Рейтинга 47" за первый квартал 2020 года. На этот раз ими стали главы Гатчинского, Тихвинского, Киришского, Лодейнопольского, Сланцевского районов и Сосновоборского округа. Об этом сообщил online47.

Отметим, что рейтинг лучших муниципальных управленцев составляется уже третий год по инициативе Александра Дрозденко. Руководители получают баллы за управление земельными ресурсами, развитие социальной сферы, благоустройство городских территорий, взаимодействие с местными жителями.

Наиболее успешные районы 2020 года были традиционно награждены денежными грантами, которые пойдут на дальнейшее развитие муниципалитетов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти предоставили дополнительные льготы по аренде госимущества.

Фото: Piter.TV