В Ленобласти предоставили дополнительные льготы по аренде госимущества

Теперь на них получили право предприниматели из других субъектов РФ и некоммерческие организации.

Правительство Ленинградской области внесло изменения в Постановление о предоставлении льгот по договорам аренды госимущества в период эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что льготы действуют только для предпринимателей, заключивших договоры до 13 марта 2020 года. Отсрочка в течение трех весенних месяцев и рассрочка до конца текущего года предоставляется теперь и арендаторам госимущества, зарегистрированным в других регионах. Это же право предоставлено социальным некоммерческим организациям с условием донесения информации до арендодателя.

Кроме того, от выплат аренды с марта по май 2020 года имеют возможность освободиться предприятия, чья сфера деятельности в наибольшей степени пострадала из-за пандемии коронавируса. Для заключения дополнительного соглашения о поддержке необходимо также обратиться к арендодателю.

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Фото: Piter.TV