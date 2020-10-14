Чавушоглу заявил, что Шведция настаивает на том, чтобы Турция вывела войска из Сирии.

Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции в Анкаре. Об этом пишет агентство Associated Press.

Сообщается, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу довольно резко ответил своей шведской коллеге Анн Линде, которая подвергла турецкую страну критике за отсутствие свободы слова и отказ от вывода своих военных из Сирии.

Чавушоглу заявил, что Швеция настаивает на том, чтобы Турция вывела войска из Сирии, потому что сама поддерживает курдов.

Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции

Он спросил Линде — почему Швеция не критикует Грецию за отсутствие свободы слова, ведь там жестоко обращается с мигрантами.

Глава МИД Швеции подчеркнула, что она приехала в Анкару как гость, поэтому не хотела бы обсуждать спорные вопросы. По её словам, она надеется, что в Турции у всех граждан будет возможность выражать свои взгляды также откровенно, как Чавушоглу.

Ранее мы писали, что Турция отрицает утверждения об использовании С-400 для обнаружения истребителей F-16.

Видео: YouTube / Bold Medya