Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции в Анкаре. Об этом пишет агентство Associated Press.
Сообщается, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу довольно резко ответил своей шведской коллеге Анн Линде, которая подвергла турецкую страну критике за отсутствие свободы слова и отказ от вывода своих военных из Сирии.
Чавушоглу заявил, что Швеция настаивает на том, чтобы Турция вывела войска из Сирии, потому что сама поддерживает курдов.
Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию?
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции
Он спросил Линде — почему Швеция не критикует Грецию за отсутствие свободы слова, ведь там жестоко обращается с мигрантами.
Глава МИД Швеции подчеркнула, что она приехала в Анкару как гость, поэтому не хотела бы обсуждать спорные вопросы. По её словам, она надеется, что в Турции у всех граждан будет возможность выражать свои взгляды также откровенно, как Чавушоглу.
Ранее мы писали, что Турция отрицает утверждения об использовании С-400 для обнаружения истребителей F-16.
Видео: YouTube / Bold Medya
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