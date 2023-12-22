Главы МИД ЕС поддержали использование активов РФ для Украины

Жозеп Боррель рассказал, куда отправятся деньги.

Главы министерств по иностранным делам стран-членов Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных российских активов для поставок оружия армии киевского режима. Однако принятие окончательного решения пока отложено. Оно будет одобрено др или во время саммита постоянных представителей ЕС, который пройдет с 21 по 22 марта. Соответствующее заявление по результатам заседания в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности в ЕС Жозеп Боррель. Иностранный чиновник выступил перед СМИ на пресс-конференции. Иностранец заметил, что деньги пойдут на военную помощь ВСУ в рамках Европейского фонда мира, а также усилению оборонной базы страны. Глава МИ ЕС отметил, что сейчас не может говорить о единстве в позициях, однако между государствами есть "сильный консенсус".

После дискуссии сегодня я увидел сильную поддержку. Некоторые страны хотят больше деталей, но в целом есть сильная поддержка идеи о том, чтобы взять доходы от активов и использовать их в интересах Украины. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

На вопрос СМИ о том, связаны ли сложности с принятием решения с намерением официального Брюсселя использовать денежные средства от активов РФ для военной помощи Украине, Жозеп Боррель объяснил, что существует проблема относительно легальной базы и возможных финансовых последствий этого решения.

Боррель рассказал, сколько страны ЕС потратили на покупку оружия.

Фото и видео: YouTube / EL PAÍS