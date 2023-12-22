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Боррель рассказал, сколько страны ЕС потратили на покупку оружия

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Глава МИД ЕС оценил обороноспособность стран-членов.

Страны-члены Европейского союза потратили 58 миллиардов евро в 2023 году на покупку оружия. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал глава местной верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. иностранец заметил, что региональной оборонной промышленности не хватает финансирования для того, чтобы производить необходимое количество оружия для помощи армии киевского режима, а также собственных потребностей. В связи с этой ситуацией ЕС находится в опасности. Боррель призвал коллег перевести военную политику из чрезвычайного режима в долгосрочное видение, продолжать оказывать поддержку ВСУ и заниматься производством.

Сегодня нам не хватает не производственной мощности, а финансирования. Финансирование фундаментально важно. Нам нужно финансирование, чтобы ответить на существующий спрос.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias

Теги: военные расходы, евросоюз, жозер боррель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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