Глава МИД ЕС оценил обороноспособность стран-членов.

Страны-члены Европейского союза потратили 58 миллиардов евро в 2023 году на покупку оружия. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал глава местной верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. иностранец заметил, что региональной оборонной промышленности не хватает финансирования для того, чтобы производить необходимое количество оружия для помощи армии киевского режима, а также собственных потребностей. В связи с этой ситуацией ЕС находится в опасности. Боррель призвал коллег перевести военную политику из чрезвычайного режима в долгосрочное видение, продолжать оказывать поддержку ВСУ и заниматься производством.

Сегодня нам не хватает не производственной мощности, а финансирования. Финансирование фундаментально важно. Нам нужно финансирование, чтобы ответить на существующий спрос. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias