Главгосэкспертиза одобрила проект последнего этапа реконструкции КАД

На участке протяженностью 11 км расширят дорогу с четырех полос до шести.

Главгосэкспертиза России одобрила проект завершающего этапа реконструкции КАД от станции "Горская" до Приозерского шоссе. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ведомства.

До недавнего времени участок в 142 км был последним отрезком КАД, на котором было четыре полосы движения. Теперь количество полос для движения хотят увеличить с четырех до шести. По данным пресс-службы, это увеличит пропускную способность с 79 тыс. до 124 тыс. машин в сутки.

Планируется, что работы будут проходить в три этапа. Положительное заключение Главгоэкспертизы России получил третий этап реконструкции участка КАД длиной в 11 км. Помимо расширения дороги подрядчик займется водоотводными сооружениями в границах участка, частями съездов транспортных развязок на КАД в районе "Горской" и ее пересечении с ЗСД.

Транспортная развязка на пересечении КАД с Выборгским шоссе будет реконструирована, в том числе это касается путепроводов на съезде "Горская - Санкт-Петербург" и путепроводов на первом километре.

Для комфорта жителей населенных пунктов и дачно-садовых товариществ с жилой застройкой, которые примыкают к КАД, на участке построят шумозащитные экраны.

Все работы осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ремонт Выборгского шоссе планируется потратить более 575 млн рублей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"