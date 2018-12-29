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Главе компании "Усть-Луга" Валерию Израйлиту продлили арест до 20 июля 
Сегодня, 20:55
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IRINA_CHALKINA

Главе компании "Усть-Луга" Валерию Израйлиту продлили арест до 20 июля 

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Напомним, Израйлита обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В четверг, 17 января, Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест главе компании "Усть-Луга" Валерию Израйлиту. Об этом собщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, подсудимому продлен арест до до 20 июля 2019 года.

Стоит отметить, что адвокаты Израйлита просили изменении меры пресечения, а также отложить предварительное слушание.

Следующее предварительное слушание назначено на 14 февраля

сказано в сообщениии

Напомним,  главу  компании "Усть-Луга" обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

Подсудимый находится под стражей с 26 декабря 2016 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербурженка, воткнувшая расческу в голову ребенку, отправится в исправительную колонию

Фото:pixabay

 

Теги: валериq израйлит, смольнинский районный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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