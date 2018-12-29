Главе компании "Усть-Луга" Валерию Израйлиту продлили арест до 20 июля 

Напомним, Израйлита обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В четверг, 17 января, Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест главе компании "Усть-Луга" Валерию Израйлиту. Об этом собщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, подсудимому продлен арест до до 20 июля 2019 года.

Стоит отметить, что адвокаты Израйлита просили изменении меры пресечения, а также отложить предварительное слушание.

Следующее предварительное слушание назначено на 14 февраля сказано в сообщениии

Напомним, главу компании "Усть-Луга" обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

Подсудимый находится под стражей с 26 декабря 2016 года.

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