Петербурженка, воткнувшая расческу в голову ребенку, отправится в исправительную колонию

Женщина вину признала.

В четверг, 17 января, Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Снежаны Русецкой, которая ударила двухлетнюю девочку расческой по голове. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Снежаны Русецкой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного пп.б,з ч.2 ст.111 УК РФ сказано в сообщении

Напомним, что недавно женщина ударила двухлетнюю девочку расческой по голове. Как отмечают оперативники, пострадавшая приходится злоумышленннице племянницей. Ребенок страдает задержкой психологического развития. В результате инцидента несовершеннолетняя малышка оказалась в больнице: один из железных зубчиков впился ей в голову и пробил череп. Малышка получила тяжкий вред здоровью.

Русецкая вину признала. Стоит отметить, что дело слушалось в особом порядке.

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима.

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