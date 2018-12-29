"Многодетная" петербурженка получила трехкомнатную квартиру даже после лишения родительских прав

Женщина решила не упоминать небольшой нюанс ради получения бесплатной жилплощади.

Прокуратура Василеостровского района предъявила обвинение местной жительнице, которой Смольный предоставил трехкомнатную квартиру. Днем 17 января в суд направят материалы данного дела. Фигуранткой является 24-летняя петербурженка. По информации от следствия, она нанесли ущерб городу в размере шести миллионов рублей. Женщину хотят наказать по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В МВД отметили, что местная жительница с 2006 года стояла в очереди на жилье. В 2011 году злоумышленницу лишили родительских прав на троих детей, но квартиру ей все-таки дали как многодетной нуждающейся матери.

Петербурженка подала в администрацию заведомо ложные сведения об условиях проживания детей, забыв указать, что уже несколько лет не живет с ними. Собранные документы позволили ей получить во владение помещение по Маршала Казакова в доме 86 корпус 1. Стоимость квартиры оценивается почти в шесть миллионов рублей.

По данным обвинения, женщина сдавала подаренную жилплощадь. Также полиция установила, что ранее фигурантка была трижды судима за кражу из магазинов.

Отметим, что в адрес главы Василеостровского района внесено представление о неполноте проверки документации.

Напомним, что в Смольном сменилось еще шесть председателей комитетов.

Фото: Piter.tv