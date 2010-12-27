Главе СК пожаловались на "бесплатные" курсы по финансовой грамотности

Также петербуржцы рассказали о сомнительном медицинском центре.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел личный прием граждан, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Петербурженка пожаловалась Бастрыкину на компанию, которая организует для населения якобы бесплатные курсы по финансовой грамотности. По ее словам, организаторы просят людей перевести деньги на счет брокерской компании, обещая при этом финансовую выгоду. Однако, после очередного пополнения счета участнику сообщается об утрате денег. Женщина отметила, что в полиции отказываются возбуждать уголовное дело, и попросила передать материалы в Следственный комитет.

Также к главе СК обратилась группа граждан, заявившая о мошенничестве в медицинском центре. Его сотрудники под обманными предлогами убеждают подписывать кредитные договоры для оплаты лечения, которое фактически не проводится. Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Санкт-Петербургу провести процессуальную проверку.

Кроме того, председателя Следственного комитета попросили оказать помощь воспитаннице из школ-интерната Ленинградского области в поступлении в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета Российской Федерации. Бастрыкин поручил оказать содействие в сборе необходимых документов и подготовке к поступлению.

Ранее Piter.TV сообщал, что Следственный комитет проверяет детский лагерь в Лужском районе Ленобласти.

Фото: sledcom.ru