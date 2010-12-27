Следственный комитет проверяет детский лагерь в Лужском районе Ленобласти

Возможно, в нем отравились дети.

Следственный комитет Российской Федерации по Ленинградской области начал проверку в одном из детских лагерей в Лужском районе. По предварительной информации, в нем отравились дети, сообщили на сайте организации.

Сообщения о возможных отравлениях поступила из СМИ. В лагерь направились следователь и криминалист СКР, а также сотрудник Роспотребнадзора. Они опросят работников лагеря и проверят необходимую документацию.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что дети в лагере "Восход" получили инфекционное заболевание из-за еды.

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