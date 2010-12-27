В Калининском районе у финансиста угнали "Hyundai Santa Fe" за 1,6 млн рублей

Мужчина приобрел автомобиль в кредит два года назад.

В четверг, 15 августа, в Калининском районе у главного бухгалтера СПб ГУП "Пассажиравтотранс" угнали черный "Hyundai Santa Fe" стоимостью 1,6 млн рублей. Иномарка пропала из двора дома №14 на улице Федосеенко, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пропажу обнаружили около 13:00. Известно, что 47-летний финансист припарковал свой автомобиль пятью часами ранее. В 2017 году он приобрел указанную иномарку в кредит.

Полиция возбудила уголовное дело за кражу и приступила к поискам автомобиля.

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