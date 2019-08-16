На проспекте Стачек водители устроили "паровозик" из трех машин

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 16 августа на проспекте Стачек, 84 произошло тройное ДТП с участием легковых автомобилей, об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария случилась сразу же после пешеходного перехода. Все машины получили повреждения бампера, о пострадавших не сообщается.

Несмотря на то, что авто заняли одну полосу движения, это не создало помех для движения остального транспорта. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", машины едут со средней скоростью 50 км/час, никаких заторов не наблюдается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что электричка сбила камуфлированную "Ниву" в Гатчинском районе.

Видео: Piter.TV