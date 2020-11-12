Министерству здравоохранения поручено рассылать в субъекты еженедельные прогнозы по заболеваемости.

Главам регионов поручено при необходимости вводить ограничения из-за COVID-19. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.

Подчёркивается, что ограничения не должны нести негативных последствий для экономики.

Министерству здравоохранения поручено рассылать в субъекты еженедельные прогнозы по заболеваемости.

Ранее правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом. Региональным властям поручено создать резерв коек для больных коронавирусом, обеспечить коронавиурсные клиники лекарствами и средствами индивидуальной защиты и диагностики.

Видео: Правительство России