Нужно создать резерв коек для больных коронавирусом, обеспечить коронавиурсные клиники лекарствами.

Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина после совещания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Региональным властям поручено создать резерв коек для больных коронавирусом, обеспечить коронавиурсные клиники лекарствами и средствами индивидуальной защиты и диагностики.

Также власти субъектов должны проконтролировать, чтобы больные COVID-19, лечащиеся на дому, вовремя получали необходимые лекарства.

Ранее был раскрыт самый простой способ профилактики коронавируса в квартире.

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