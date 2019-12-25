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Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом
Сегодня, 9:47
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matveyvn

Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом

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Нужно создать резерв коек для больных коронавирусом, обеспечить коронавиурсные клиники лекарствами.

Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина после совещания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Региональным властям поручено создать резерв коек для больных коронавирусом, обеспечить коронавиурсные клиники лекарствами и средствами индивидуальной защиты и диагностики. 

Также власти субъектов должны проконтролировать, чтобы больные COVID-19, лечащиеся на дому, вовремя получали необходимые лекарства.

Ранее был раскрыт самый простой способ профилактики коронавируса в квартире.

Фото: pixabay.com

Теги: здравоохранение, коронавирус, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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