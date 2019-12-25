Раскрыт самый простой способ профилактики коронавируса в квартире

Проветривание квартиры для профилактики коронавирусной инфекции нужно проводить два-три раза в день и чаще, если позволяет погода. Рабочие помещения нужно проветривать раз в два часа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
Кабинеты и офисы лучше проветривать раз в два часа в сквозном режиме и при полном отсутствии людей, также проветривание стоит проводить после визита посетителей. Обычную жилую комнату достаточно проветривать 2-3 раза в день.
Это является одной из самых простых, но при этом важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.
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Фото: pixabay
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