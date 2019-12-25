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Власти Петербурга собираются следить в Интернете за рекламой незаконных прогулок по крышам
Сегодня, 13:34
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nadezhda_sib

Власти Петербурга собираются следить в Интернете за рекламой незаконных прогулок по крышам

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Такое поручение представителям районных администраций дал вице-губернатор.

Заместители глав районов отчитались вице-губернатору Николаю Бондаренко о мерах, которые приняты управляющими компаниями по борьбе с руферами. В течение недели их попросили актуализировать список крыш, которые наиболее популярны для незаконных прогулок и экскурсий, а также привлечь охранные организации. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

По словам Бондаренко, на крышах могут находиться только специалисты. На данный момент ведомственных инструкций недостаточно, чтобы запретить незаконный бизнес и его рекламу. В некоторых домах взломы происходят по несколько раз в день. 

С руферами борются при помощи системы контроля управления доступом и антивандальными замками. В администрации Московского и Петроградского районов также рассказали о постановке некоторых чердаков на охрану в ЧОП. 

По итогам совещаний вице-губернатор поручил проработать вопрос установки систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки с основными городскими провайдерами. Совместно с надзорными органами будет проходить контроль за распространением рекламы в Интернете о небезопасных прогулках. 

Напомним, недавно губернатор Александр Беглов сообщил о том, что власти хотят ужесточить борьбу с руферами. 

Фото: Piter.TV

Теги: крыши, прогулки по крышам, руферы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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