Власти Петербурга собираются следить в Интернете за рекламой незаконных прогулок по крышам

Такое поручение представителям районных администраций дал вице-губернатор.

Заместители глав районов отчитались вице-губернатору Николаю Бондаренко о мерах, которые приняты управляющими компаниями по борьбе с руферами. В течение недели их попросили актуализировать список крыш, которые наиболее популярны для незаконных прогулок и экскурсий, а также привлечь охранные организации. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

По словам Бондаренко, на крышах могут находиться только специалисты. На данный момент ведомственных инструкций недостаточно, чтобы запретить незаконный бизнес и его рекламу. В некоторых домах взломы происходят по несколько раз в день.

С руферами борются при помощи системы контроля управления доступом и антивандальными замками. В администрации Московского и Петроградского районов также рассказали о постановке некоторых чердаков на охрану в ЧОП.

По итогам совещаний вице-губернатор поручил проработать вопрос установки систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки с основными городскими провайдерами. Совместно с надзорными органами будет проходить контроль за распространением рекламы в Интернете о небезопасных прогулках.

Напомним, недавно губернатор Александр Беглов сообщил о том, что власти хотят ужесточить борьбу с руферами.

Фото: Piter.TV