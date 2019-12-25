Михаил Болтухин скончался в автомобильной аварии около села Александровка.

Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местную службу спасения. По данным экстренной службы, синоптик Михаил Болтухин стал жертвой автомобильной аварии, которая произошла в Заводском районе города.

Михаил Фёдорович погиб. У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с "Камазом", после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы источник "РИА Новостей"

В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что ДТП зафиксировано около 11:20 часов утра 26 декабря по местному времени (10:20 по московскому времени). Около поворота на село Александровка. Шофер легкового автомобиля 1950-го года рождения скончался.

Напомним, что Михаил Болтухин возглавлял Гидрометцентр Саратова с 1987 года.

СМИ: в Японии автомобиль въехал в помещение детского сада.

Фото: Piter.tv