Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Глава районной администрации Выборга встретился с жителями
Сегодня, 15:17
0
nastya960
156

Глава районной администрации Выборга встретился с жителями

0
 
 

Сегодня он принял уже 13 человек.

Плановый прием граждан главой администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Геннадием Орловым проходит сегодня, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На встрече помимо главы присутствуют специалисты различных отделов и комитетов. Сегодня уже 13 человек обратились со своими вопросами. В частности, этот ремонт кровли в жилом доме, строительство дороги к участку, переселение из аварийного жилья, также жители Выборгского района просят помочь в борьбе с борщевиком. По каждому вопросу Геннадий Орлов дает конкретные поручения специалистам администрации. Исполнение он контролирует лично. 

Такие встречи проводятся каждый месяц. За прошедший период 2018 года Геннадий Орлов принял 79 человек.

Благоустройство Выборга: новые фонари и клумбы, обновленный почтамт.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

 

Теги: выборг , выборгский район , глава , ленобласть
Категории: Лента новостей Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5