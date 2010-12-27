Глава районной администрации Выборга встретился с жителями

Сегодня он принял уже 13 человек.

Плановый прием граждан главой администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Геннадием Орловым проходит сегодня, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На встрече помимо главы присутствуют специалисты различных отделов и комитетов. Сегодня уже 13 человек обратились со своими вопросами. В частности, этот ремонт кровли в жилом доме, строительство дороги к участку, переселение из аварийного жилья, также жители Выборгского района просят помочь в борьбе с борщевиком. По каждому вопросу Геннадий Орлов дает конкретные поручения специалистам администрации. Исполнение он контролирует лично.

Такие встречи проводятся каждый месяц. За прошедший период 2018 года Геннадий Орлов принял 79 человек.

Благоустройство Выборга: новые фонари и клумбы, обновленный почтамт.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО