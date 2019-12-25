Председатель петербургского комитета по социальной политике вылечился от коронавируса

На домашнем лечении чиновник находился более двух недель.

Глава петербургского комитета по соцполитике Александр Ржаненков вышел на работу, переболев коронавирусом. Об этом сообщил 22 июня "Петербургский дневник".

О наличии инфекции у чиновника стало известно 3 июня, Ржаненков лечился от коронавируса дома. Во время болезни чиновник связывался с коллегами дистанционно.

Ранее COVID-19 переболели глава комздрава Дмитрий Лисовец, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и спикер областного ЗакСа Сергей Бебенин.

Тем временем, губернатор рассказал об отмене ограничений в Петербурге.

Фото: Piter.TV