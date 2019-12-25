Глава петербургского Роспотребнадзора сообщила, когда откроются театры

Она отметила, что учреждения обязаны будут соблюдать строгие меры для обеспечения безопасности как сотрудников, так и зрителей.

Глава Роспотребнадзора в Петербурге Наталья Башкетова заявила о возможном открытии театров. По её словам, учреждение может начать работу, если оно в состоянии. Именно так поступили в Мариинском театре накануне.

Главный санитарный врач города также отметила, что если театры всё же распахнут двери в скором времени, то они будут обязаны выполнять строгие меры: регулярно проводить дезинфекцию помещений, соблюдать рассадку, тестировать труппу на наличие коронавируса.

Ранее мы сообщили, что концерт в Мариинском театре начали с минуты молчания.

Фото: Piter.tv