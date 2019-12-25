Концерт в Мариинском театре начался с минуты молчания в память о врачах

Мероприятие открыло фестиваль​ "Звезды белых ночей".

В Мариинском театре Санкт-Петербурга впервые за три месяца состоялся гала-концерт со зрителями. Концерт состоялся в честь медиков в преддверии их профессионального праздника. По предложению губернатора города Александра Беглова память медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, почтили минутой молчания.

Количество зрительских мест было ограничено до 500 в связи с необходимостью соблюдения строгих санитарных норм. При входе в театр всем зрителям измерили температуру. До начала представления зрители в фойе соблюдали социальную дистанцию, а в самом зале был реализован принцип шахматной рассадки. В театре объявлено обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Фото: gov.spb.ru