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Концерт в Мариинском театре начался с минуты молчания в память о врачах
Сегодня, 18:32
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fvbykov

Концерт в Мариинском театре начался с минуты молчания в память о врачах

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Мероприятие открыло фестиваль​ "Звезды белых ночей".

В Мариинском театре Санкт-Петербурга впервые за три месяца состоялся гала-концерт со зрителями. Концерт состоялся в честь медиков в преддверии их профессионального праздника. По предложению губернатора города Александра Беглова память медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, почтили минутой молчания.

Количество зрительских мест было ограничено до 500 в связи с необходимостью соблюдения строгих санитарных норм. При входе в театр всем зрителям измерили температуру. До начала представления зрители в фойе соблюдали социальную дистанцию, а в самом зале был реализован принцип шахматной рассадки. В театре объявлено обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Фото: gov.spb.ru

Теги: врачи, концерт, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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