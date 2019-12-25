Мариинский театр впервые за три месяца проведет гала-концерты со зрителями

Выступления состоятся уже завтра.

Завтра, 20 июня, Мариинский театр проведет два гала-концерта. Выступления впервые за три месяца пройдут со зрителями, сообщила пресс-служба театра.

Концерты пройдут в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". В 16:00 для медицинских работников на сцене Мариинского-2 выступят симфонический оркестр и солисты оперной труппы театра под управлением Валерия Гергиева. А в 20:00 состоится концерт для всех поклонников классической музыки.

Количество мест ограничено до 500 в связи с необходимостью соблюдения строгих санитарных норм.

Также выступления можно будет увидеть в формате онлайн на сайте театра и в группах в социальных сетях.

Ранее эксперт выразил мнение, что зрителям будет не до театра после отмены карантина.

Фото: Мариинский театр / VK