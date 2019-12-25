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Мариинский театр впервые за три месяца проведет гала-концерты со зрителями
Сегодня, 15:19
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Мариинский театр впервые за три месяца проведет гала-концерты со зрителями

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Выступления состоятся уже завтра.

Завтра, 20 июня, Мариинский театр проведет два гала-концерта. Выступления впервые за три месяца пройдут со зрителями, сообщила пресс-служба театра.

Концерты пройдут в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". В 16:00 для медицинских работников на сцене Мариинского-2 выступят симфонический оркестр и солисты оперной труппы театра под управлением Валерия Гергиева. А в 20:00 состоится концерт для всех поклонников классической музыки.

Количество мест ограничено до 500 в связи с необходимостью соблюдения строгих санитарных норм. 

Также выступления можно будет увидеть в формате онлайн на сайте театра и в группах в социальных сетях. 

Ранее эксперт выразил мнение, что зрителям будет не до театра после отмены карантина. 

Фото: Мариинский театр / VK 

Теги: концерт, мариинский театр, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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