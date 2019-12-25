Эксперт: Зрителям будет не до театра после отмены карантина

Из-за коронавируса театры лишились больше половины бюджета.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, постепенно снимают. Петербуржцы начинают входить в ритм обычной жизни. О том, как изменится жизнь театров после пандемии выяснил "АиФ-Петербург".

По словам художественного руководителя театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранжело, организация потеряла до 70% своего дохода: серьезный удар по финансам нанесла пандемия. Люди перестали ходить на спектакли, гастроли отменены. Мастранжело отметил, что после снятия ограничений театр вряд ли станет первым местом, куда придут горожане.

Сегодня у людей много своих проблем, которые кризис только приумножил уточнил худрук.

Мастранжело рассказал, что репетиции с соблюдением мер предосторожности уже возобновлены. Петербуржцам также предлагают купить билеты на спектакли, которые запланированы на сентябрь.

Также худрук театра также выразил надежду, что фестиваль "Опера - всем!" пройдет и в этом году.

Ранее мы писали, что БДТ покажет нашумевший спектакль "Алиса" онлайн.

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