БДТ покажет нашумевший спектакль "Алиса" онлайн

Показ пройдет в вечером в пятницу, 19 июня.

Спектакль Андрея Могучего "Алиса" покажут 19 июня в 19:00. Показ завершит акцию #помогиврачам, в которой театр участвует с 17 мая.

Зрителям будет необходимо приобрести билет стоимостью 100 рублей. Спектакль успел получить престижные награды, в числе которых петербургский "Золотой софит" и Национальная театральная премия "Золотая маска".

Героиня спектакля Алиса в исполнении Алисы Фрейндлих потеряна и одинока в реальном мире, ее неожиданное путешествие в Страну Чудес — попытка вернуться к самой себе указано на сайте театра.

Отметим, что "Алиса" – один из самых популярных спектаклей театра, в главной роли Алиса Фрейндлих. Чтобы посмотреть постановку приезжают не только из разных городов России, но и из-за границы. Каждый актер, задействованный в "Алисе", принимал участие в акции и читал документальные тексты, написанные медицинскими работниками, находящимися в эпицентре борьбы с COVID-19.

Вырученные деньги с продажи билетов пойдут на поддержку НИИ им. Джанелидзе.

Ранее мы писали, что трансляции БДТ за месяц посмотрели почти 4 миллиона человек.

Фото: БДТ