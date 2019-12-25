БДТ покажет нашумевший спектакль "Алиса" онлайн

Спектакль Андрея Могучего "Алиса" покажут 19 июня в 19:00. Показ завершит акцию #помогиврачам, в которой театр участвует с 17 мая.
Зрителям будет необходимо приобрести билет стоимостью 100 рублей. Спектакль успел получить престижные награды, в числе которых петербургский "Золотой софит" и Национальная театральная премия "Золотая маска".
Героиня спектакля Алиса в исполнении Алисы Фрейндлих потеряна и одинока в реальном мире, ее неожиданное путешествие в Страну Чудес — попытка вернуться к самой себе
указано на сайте театра.
Отметим, что "Алиса" – один из самых популярных спектаклей театра, в главной роли Алиса Фрейндлих. Чтобы посмотреть постановку приезжают не только из разных городов России, но и из-за границы. Каждый актер, задействованный в "Алисе", принимал участие в акции и читал документальные тексты, написанные медицинскими работниками, находящимися в эпицентре борьбы с COVID-19.
Вырученные деньги с продажи билетов пойдут на поддержку НИИ им. Джанелидзе.
Ранее мы писали, что трансляции БДТ за месяц посмотрели почти 4 миллиона человек.
Фото: БДТ
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