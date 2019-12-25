Трансляции БДТ за месяц посмотрели почти 4 миллионов человек

Театр благодарит зрителей.

Как стало известно в субботу, 30 мая, более, чем 3,8 миллионов человек просмотрели портал БДТdigital за месяц. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Театр благодарит зрителей, у которых нашлось время, силы и желание на культурное образование во время пандемии. По словам представителя БДТ, зрители, которые являются соавторами БДТdigital, активно помогают врачам, не забывают о ветеранах и делятся семейными архивами.

Напомним, что марафон БДТ в поддержку врачей за сутки собрал более 3,8 млн рублей.

Ранее мы писали, что молодежный театр на Фонтанке присоединился к акции #ПомогиВрачам.

Фото: vk.com/bdtspb