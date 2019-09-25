Молодёжный театр на Фонтанке присоединился к акции #ПомогиВрачам

Труппа соберет деньги на нужды Боткинской больницы.

Стало известно, что Молодежный театр на Фонтанке объявил о намерении присоединиться к акции #ПомогиВрачам. Первыми к ней примкнули БДТ и журнал "Театр".

Совместно с фондом "Не напрасно" театр соберет средства для врачей больницы им. Боткина. Начиная с 30 мая артисты в формате онлайн-трансляций будут делиться со зрителями подлинными историями медиков, которые борются с коронавирусом.

Каждый желающий может поддержать фонд пожертвованием.

Ранек мы сообщили, что губернатор признал нехватку оборудования в больницах Петербурга.

Фото: пресс-служба театра на Фонтанке