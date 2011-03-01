Губернатор признал нехватку оборудования в больницах Петербурга

Особенно тяжело было в начале пандемии.

Губернатор Петербурга признал нехватку медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. Об этом Александр Беглов заявил в ходе выступления в Законодательном Собрании города 13 мая.

По словам градоначальника, в начале пандемии в Петербурге было всего две инфекционных больницы: Боткинская и Филатовская. В них было всего 750 коек и 1 тыс. специалистов в инфекционной сфере.

Естественно, ни у кого не было такого огромного количества средств индивидуальной защиты, оборудования, заметил Беглов.

По словам губернатора, даже когда есть финансовые возможности, приходится стоять на оборудование в очереди и искать его в разных странах.

На данный момент для больных коронавирусом развернуто почти 6 тыс.коек.

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