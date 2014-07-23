Глава общества блокадников попросила убрать с улиц рекламу на английском

По ее словам, этот вопрос поднимали еще при Валентине Ивановне Матвиенко.

Во вторник, 27 декабря, председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова выступила на заседании правительства вопросу подготовки города к празднованию 80-летия прорыва блокады.

В конце выступления Тихомирова упомянула о большом количестве уличной рекламы на английском языке в городе.

Мы поднимали этот вопрос еще при Валентине Ивановне Матвиенко. А сейчас все-таки идет специальная военная операция. Поэтому, понимаете, надо, чтобы у нас в городе более патриотично подходили к этому. - сказала блокадница.

Ранее скандальную рекламу "Буше" в петербургском метро заменили на изображение сердечка. Авторы рекламы предложили новый слоган.

Фото: Piter.tv

