Глава московской Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен

Полковник полиции Дроганов был назначения назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы 18 ноября 2019 года.

Глава московской Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов покинул свою должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Юрий Дроганов снять с должности после указа президента России Владимира Путина. Временно исполняющим назван начальник управления полковник полиции Алексей Диокин.

Дроганов был назначения назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы 18 ноября 2019 года.

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