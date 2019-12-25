Глава комитета по тарифам Ленобласти снят с поста

В пятницу, 3 июля, Артур Кийски покинул пост Исполняющего обязанности председателя комитета по тарифам и ценовой политике 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
С понедельника, 6 июля, должность занял Евгений Андреев. В перечень его основных задач входит снижение рисков от судебного спора между региональной администрации и Ленэнерго.
Кроме того, Андреев станет руководителем комитета финансового контроля. Его начальниками одновременно станут Роман Марков и Дмитрий Ялов.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти внедрят единый стандарт автобусных перевозок.
Фото: online47
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