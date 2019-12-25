Глава комитета по тарифам Ленобласти снят с поста

Его место с сегодняшнего дня занял Евгений Андреев.

В пятницу, 3 июля, Артур Кийски покинул пост Исполняющего обязанности председателя комитета по тарифам и ценовой политике 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

С понедельника, 6 июля, должность занял Евгений Андреев. В перечень его основных задач входит снижение рисков от судебного спора между региональной администрации и Ленэнерго.

Кроме того, Андреев станет руководителем комитета финансового контроля. Его начальниками одновременно станут Роман Марков и Дмитрий Ялов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти внедрят единый стандарт автобусных перевозок.



Фото: online47