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Глава комитета по тарифам Ленобласти снят с поста
Сегодня, 14:26
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lizapoluda

Глава комитета по тарифам Ленобласти снят с поста

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Его место с сегодняшнего дня занял Евгений Андреев.

В пятницу, 3 июля, Артур Кийски покинул пост Исполняющего обязанности председателя комитета по тарифам и ценовой политике 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

С понедельника, 6 июля, должность занял Евгений Андреев. В перечень его основных задач входит снижение рисков от судебного спора между региональной администрации и Ленэнерго.

Кроме того, Андреев станет руководителем комитета финансового контроля. Его начальниками одновременно станут Роман Марков и Дмитрий Ялов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти внедрят единый стандарт автобусных перевозок.


Фото:  online47

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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