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В Ленобласти внедрят единый стандарт автобусных перевозок
Сегодня, 13:36
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lizapoluda

В Ленобласти внедрят единый стандарт автобусных перевозок

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Преобразование пройдет в несколько этапов.

В Ленинградской области готовы начать организацию транспортного обслуживания на региональном уровне.  Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.


Всего новые стандарты затронут 600 маршрутов в разных муниципальных образований.

В начале осени цифровые сервисы появятся в общественном транспорте Соснового Бора, а затем функционирование маршрутной сети будет переведено на брутто-контракты. Эта схема позволяет выплачивать перевозчикам средства, которые пассажиры затрачивают на проезд.

Наконец, после перечисленных этапов, будет сформирован единый стандарт.

Ранее мы рассказали о том, что  до конца года КРТИ объявит тендер на проектирование станции метро "Кудрово".

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская обасть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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