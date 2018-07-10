В Ленобласти внедрят единый стандарт автобусных перевозок

В Ленинградской области готовы начать организацию транспортного обслуживания на региональном уровне. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Всего новые стандарты затронут 600 маршрутов в разных муниципальных образований.
В начале осени цифровые сервисы появятся в общественном транспорте Соснового Бора, а затем функционирование маршрутной сети будет переведено на брутто-контракты. Эта схема позволяет выплачивать перевозчикам средства, которые пассажиры затрачивают на проезд.
Наконец, после перечисленных этапов, будет сформирован единый стандарт.
Ранее мы рассказали о том, что до конца года КРТИ объявит тендер на проектирование станции метро "Кудрово".
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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