Глава комитета по соцполитике Петербурга заразился коронавирусом

Чиновник находится на больничном с 1 июня.

У главы комитета по социальной политике Александра Ржаненкова диагностировали коронавирус. Об этом представитель исполнительной власти сообщил "Петербургскому дневнику".

Ржаненков находится на больничном уже не первый день. Он проходит лечение дома, на данный момент температуры нет. В начале температура тела была повышена до 37,4. До этого у председателя комитета заболел водитель. Несмотря на болезнь, Ржаненков дистанционно участвует в рабочих совещаниях.

Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Фото: комитет по социальной политике СПб / VK