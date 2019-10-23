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Глава комитета по молодежной политике Петербурга покидает пост
Сегодня, 20:06
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smirenny

Глава комитета по молодежной политике Петербурга покидает пост

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Кто займет должность, пока неизвестно.

Вечером в четверг, 24 сентября, стало известно, что нынешний председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города покидает свой пост. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственный источник. 

Почему Юлия Аблец уходит с поста, неизвестно. Также нет достоверной информации, кто ее сменит. Уточняется, что в пятницу, 25 сентября, Аблец выйдет на работу последний день.

Ранее мы писали, что глава администрации Выборгского района отметил, что внутренняя проверка продолжается, все виновные будут наказаны.

Фото: Pixabay

Теги: глава комитета покидает пост, комитет по молодежной политике
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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