Глава КГИ Владимир Григорьев за год разбогател на 27 млн рублей

Чиновник увеличил доходы в 11 раз.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга разместил на официальном сайте сведения о зарплатах чиновников. Согласно опубликованным данным, больше всего за последний год получил руководитель КГА Владимир Григорьев.

Главный архитектор города обогатился на 27 миллионов рублей. Отметим, что уровень доходов мужчины вырос в 11 раз по сравнению с 2018 годом. Тогда его зарплата составила всего 2,56 млн рублей. Сейчас на его счету числятся два земельных участка, квартира. Он владеет долями от двух гаражей и один автомобилем отечественного автопрома - "Волгой".

Заместители руководителя получают ежегодно по 2,71 и 2,04 млн рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что КРТИ опубликовал зарплаты руководителей госучреждений, занимающихся парковками и транспортом.

Фото: Piter.tv.