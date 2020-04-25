Глава кабмина утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства России.

Российское правительство в субботу, 25 апреля, утвердило перечень перепрофилируемых медицинских организаций для борьбы с коронавирусом в регионах страны. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В пояснительной записке к документу отмечается, что перепрофилирование ждет медицинские учреждения в 28 регионах России, так количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981.

Из петербургских медицинских учреждений в список вошел Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова и другие заведения.

Добавим, что на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ, которое произошло 22 апреля, Михаил Мишустин заявил, что федеральные средства, направленные в регионы РФ, могут быть направлены на закупку медоборудования и средств индивидуальной защиты. Премьер также назвал неудовлетворительной подготовку регионов к пандемии коронавируса. Глава кабмина посчитал, что в субъектах страны медучреждения не готовы к приёму больных с COVID-19. Мишустин напомнил, президент России Владимир Путин поручил обеспечить больницы всем необходимым в срок до 28 апреля. Премьер подчеркнул, что на выполнение поручений осталось меньше недели.

Отметим, что также Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и предпринимателей в стране. Данные меры были введены в связи с ситуацией по распространению в стране коронавируса COVID-19.

Видео: government.ru