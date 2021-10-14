Пурнима Ананд выступила на III Евразийском женском форуме.

Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России. В рамках своего выступления на III Евразийском женском форуме президент Международного Пурнима Ананд заявила, что считает проведение сентябрьских парламентских выборов в РФ прекрасным. Она напомнила, что избиратели могли отдать свою поддержку кандидатам как в онлайн режиме, так и придя на участки для голосования.

Прекрасно были проведены выборы в самой большой географической территории мира в сентябре 2021 года. Россия прекрасно продвигается и демонстрирует достижения по устойчивому развитию. Пурнима Ананд, глава форума БРИКС

Напомним, что в 2021 году выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По результатам голосования избирателей "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента. Также в нее попали депутаты из КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За правду" и "Новых людей".

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Фото и видео: Совет Федерации