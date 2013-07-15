Силуанов назвал чрезмерным масштаб мировой антикризисной поддержки

Затягивание антикризисных мер может привести к перегреву экономики.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия стремится к сохранению баланса между ростом и темпами инфляции. По его словам, рост экономики достиг уже допандемийного уровня. Силуанов подчеркнул, что масштаб мировой антикризисной поддержки был чрезмерным и ведет к увеличению инфляционного давления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что Силуанов об этом заявил на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и т.д. Антон Силуанов, глава Минфина

По словам Силуанова, в первой половине 2021 года в России рост экономики достиг допандемийного уровня, причем в некоторых секторах даже превысил его.

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