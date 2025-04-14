Кая Каллас с гордостью рассказала о военных поставках для ВСУ от стран коллективного Брюсселя.

Страны-члены Европейского союза уже на две трети выполнили инициативу по предоставлению киевскому режиму двух миллионов боеприпасов. Соответствующее заявление в Люксембурге перед журналистами во время своего прибытия на Совет по внешней политике при 27 государствах ЕС сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас. Иностранная представительница уведомила СМИ о том, что региону требуется максимально оказывать давление на российское руководство ради достижения мирного соглашения по Украине.

Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Лавров порекомендовал странам Центральной Азии "перетерпеть" Каю Каллас.

Фото и видео: European Commission