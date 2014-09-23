Лавров порекомендовал странам Центральной Азии "перетерпеть" Каю Каллас

Глава МИД РФ напомнил о словах эстонки об ущербе, который принесли западные санкции странам Центральной Азии.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров порекомендовал странам Центральной Азии "перетерпеть" главу верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза, бывшего премьер-министра Эстонии Каю Каллас на текущем должностном посту. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам проведенного на территории Казахстана заседания руководителей внешнеполитических ведомств СНГ. Таким образом эксперт прокомментировал недавнее заявление европейской представительницы о том, что государствам Центральной Азии надо "потерпеть" санкции, введенные коллективным Брюсселем в отношении Москвы. Кая Каллас говорила о том, что эти запреты и ограничения Запада, которые опосредованно наносят определенный ущерб и странам Центральной Азии.

Я посоветовал бы им перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки.

Фото и видео: МИД России