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Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки

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Глава МИД РФ потушил о протокольном мероприятии.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настаивании на гвоздике. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница написала читателям о том, что рабочая встреча началась по традиции искрометно. Они привела в пример разговор между Лавровым и Нуртлеу. Иностранный дипломат указал высокопоставленному гостю на необходимость сделать совместную фотографию и добавил фразу "настаивает протокол".

На чём? Кто-то, например, настаивает на гвоздике...

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напмним, что с вечера 9 апреля Сергей лавров находится с визитом в городе Алма-Ата. В пятницу, 10 апреля, он принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ), а также встрече руководителей дипломатических ведомств России и стран Центральной Азии.

Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая.

Фото и видео:  Telegram / Мария Захарова

Теги: казахстан, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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