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Глава департамента Минкультуры призвал оставить борьбу с гаджетами в музеях

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Чиновник рассказал о внедрении сервиса "Артефакт".

Глава департамента Минкультуры призвал оставить борьбу с гаджетами в музеях. Смартфоны могут сделать посещение музеев более увлекательным. Об этом директор департамента информационного и цифрового развития рассказал "ТАСС". Вадим Ваньков считает попытки запретить использование телефонов в культурных учреждениях  бесполезными.

Да, мобильное устройство почти всегда с нами и в том числе, когда люди приходят в музей. С этим бесполезно, да и не нужно, бороться. Гаджет можно сделать проводником в мир искусства

прокомментировал спикер

Чиновник рассказал об интерактивном проекте "Артефакт". Приложение представляет собой мультимедийный гид с технологией дополненной реальности. Сервис постепенно внедряется в музеи РФ. Посетители могут установить его на свои мобильные устройства и узнавать больше о представленных экспонатах. Доступны также аудиосообщения на русском и английском языках. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрмитаж и Национальный музей Омана обменяются экспонатами.

Видео: Piter.tv

Теги: артефакт, гаджеты, минкульт, музеи
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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