Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что Эрмитаж и Национальный музей Омана обменяются экспонатами. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Как оказалось, музеи заключили сразу три соглашения, которые регулируют процесс передачи сторонами экспонатов. Предполагается, что организации передадут друг другу экспонаты, которые посвящены культуре Востока и мусульманства. Их возраст составляет от нескольких веков до нескольких тысячелетий.
"Предметы, которые будут показаны здесь, никогда раньше не выставлялись за пределами Омана. Некоторые из них имеют особый национальный статус, и исходя из особых отношений между Государственным Эрмитажем и нашим музеем, мы организуем такой обмен",
— заявил директор Национального музея Омана Джамал аль-Мусави.
В Петербурге выставка будет носить название "Оман: страна ладана".
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Фото:официальный сайт Эрмитажа
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