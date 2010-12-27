Шнуров написал стих в поддержку футбольных фанатов

Так музыкант поддержал акцию болельщиков, которые покинули матч "Зенит"-"Динамо" после 40-й минуты игры.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram четверостишье в поддержку футбольных фанатов, которые покинули матч "Зенита" против "Динамо" после 40-й минуты игры.

Музыкант уверен, что у болельщиков есть право послать все на ***. "За слова опять статья? Пусть сильней орет орава, руки прочь от фанатья!", — написал Шнуров.

Напомним, 9 декабря состоялся матч "Зенит"-"Динамо". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. После 40-й минуты болельщики покинули трибуны "Газпром Арены". Таким образом они выразили протест против массовых задержаний футбольных фанатов, которые произошли перед матчем "Зенит"-"Спартак".

Ранее Сергей Семак рассказал об ожиданиях от последнего матча "Зенита" в Лиге чемпионов.

Фото: Instagram / shnurovs