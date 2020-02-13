Глава банка "Открытие" дал прогноз по ипотечным ставкам в 2022 году

Он считает, что ставки неизбежно вырастут.

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что в 2022 году ипотечные ставки могут вырасти до 11 – 11,5%.

Он считает, что ипотечные ставки в следующем году неизбежно вырастут. И это, считает банкир, приведет к замедлению спроса. Однако цены на жилье в этом случае должны будут стабилизироваться в середине 2022 года.

Задорнов отметил, что в будущем году могут вырасти ставки по кредитам и депозитам.

Неизбежно и "Открытие", и другие российские банки будут повышать ставки. Но справедливо - и по депозитам, и по кредитам. Михаил Задорнов, глава банка "Открытие"

Банкир уточнил, что ставки вырастут как для населения, так и для предприятий. Задорнов считает, что до конца первого квартала 2022 года ставки по кредитам могут вырасти на 1 – 1,5% процентных пункта.

Ранееглава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2022 году ожидается максимальный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ.

Видео: Youtube/Россия 24