До конца года ипотечные ставки в России могут вырасти до 9%

Это связывают с ростом ключевой ставки.

В России до конца 2021 года ипотечные ставки могут вырасти до 9% на фоне роста ключевой ставки ЦБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов рейтинговых агентств.

Директор службы "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) Сергей Гришунин сказал, что ипотечные ставки могут вырасти до 8,7-9%. Директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин связывает это с динамикой ключевой ставки Центробанка.

В рейтинговом агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) считают, что ипотечные ставки вырастут из-за удорожания вкладов россиян. Дело в том, что они выступают основным источником фондирования ипотеки. О том, что ипотечные ставки могут вырасти до 9% сказал и управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

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