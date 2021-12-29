СМИ: Банк России может поднять ключевую ставку до 9,5%

На 28 января 2022 года рост цен ускорился до 8,8%.

Аналитики считают, что Центробанк России может в феврале поднять ключевую ставку до 9,5% годовых. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на консенсус-опрос аналитиков.

Так, девять из 16 опрошенных изданием аналитиков считают, что ЦБ поднимет ключевую ставку. Четверо из них ожидают, что показатель увеличится на 0,5 процентной ставки, еще двое считают, что на 0,75.

Как отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, главной причиной повышения ставки станет рост цен. Так, по данным на 28 января 2022 года рост цен ускорился в России до 8,8%. Для сравнения, в ноябре-декабре 2021 года этот показатель равнялся 8,4%.

Кроме того, на ЦБ давит и слабеющий рубль, и высокие ожидания насчет дальнейшего роста цен.

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Фото: cbr.ru