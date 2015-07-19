Глава администрации Выборгского района обсудил с переписчиками актуальные вопросы

Так, некоторые граждане отказываются участвовать в опросе, есть и те, кто агрессивно встречает переписчиков или просто не открывает дверь. Также случается несоответствие в перечне квартир и т.д.

Глава районной администрации Валерий Савинов встретился с контролерами переписных участков и переписчиками Выборга. В мероприятии также приняли участие его первый заместитель Михаил Павлов, заместитель Андрей Голобородько, начальник отдела статистики в Выборге Ирина Кузьмина, представители структурных подразделений администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

За период, прошедший с последней переписи населения, у нас выросло новое поколение жителей, сформировались новые тенденции развития Выборгского района, изменились миграционные процессы. Сухая статистика не позволяет сегодня дать объективную картину развития муниципального образования, его перспективы. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

В ходе встречи участники обсудили вопросы, с которыми приходится сталкиваться переписчикам. Так, некоторые граждане отказываются участвовать в опросе, есть и те, кто агрессивно встречает переписчиков или просто не открывает дверь. Также случается несоответствие в перечне квартир и т.д.

Валерий Савинов предложил помощь со стороны администрации в организации связи переписчиков со старшими по домам и представителями УК и ТСЖ. Также будет составлено обращение к руководителям предприятий и организаций города оказать содействие переписчикам в опросе сотрудников на их рабочих местах.

Перепись населения завершится 14 ноября.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО