Глава администрации Первомайского поселения поблагодарил ветеранов и волонтеров за активную работу.

Глава администрации Первомайского поселения поблагодарил ветеранов и волонтеров за их плодотворный труд и активное участие в общественной жизни. На сегодняшний день ветеранская организация ведет активную деятельность в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, активно участвуют в различных смотрах и конкурсах.
Наши ветераны традиционно занимают призовые места в районе. Совет ветеранов очень активно участвует в различных мероприятиях. Также очень развито волонтерство. Ребята развозили еду по заявкам во время пандемии. Сейчас участвуют в подготовке к единому дню голосования.
В поселении сейчас активно работает Команда 47 – это волонтерская организация, которая проводит опросы с целью изучить мнения и подготовить ряд таких поправок, которые отразили бы все ожидания жителей.
По словам, Сергея Тищенкова, сотрудниками администрации ведется плодотворная работа с молодежью, в первую очередь - образовательная. Ребята участвуют в различных мероприятиях, выигрывают гранты.
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Фото: Piter.TV
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