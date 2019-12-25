Глава администрации Первомайского поселения поблагодарил ветеранов и волонтеров за активную работу.

Сергей Тищенков отметил активное участие Совета ветеранов и волонтеров в жизни поселения.

Глава администрации Первомайского поселения поблагодарил ветеранов и волонтеров за их плодотворный труд и активное участие в общественной жизни. На сегодняшний день ветеранская организация ведет активную деятельность в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, активно участвуют в различных смотрах и конкурсах.

Наши ветераны традиционно занимают призовые места в районе. Совет ветеранов очень активно участвует в различных мероприятиях. Также очень развито волонтерство. Ребята развозили еду по заявкам во время пандемии. Сейчас участвуют в подготовке к единому дню голосования.

В поселении сейчас активно работает Команда 47 – это волонтерская организация, которая проводит опросы с целью изучить мнения и подготовить ряд таких поправок, которые отразили бы все ожидания жителей.

По словам, Сергея Тищенкова, сотрудниками администрации ведется плодотворная работа с молодежью, в первую очередь - образовательная. Ребята участвуют в различных мероприятиях, выигрывают гранты.

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Фото: Piter.TV