У выборгского родника появится крыша

Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей.

Во вторник, 26 августа, в Выборге началось строительство возле родника на Светогорском шоссе.

Через два месяца над источником появится павильон с двускатной кровлей. Домик облицуют натуральным камнем, а возле родника оборудуют ступени и спуски. Существующую трубу из нержавеющей стали менять не будут.

По словам помощника главы районной администрации Олега Лиховидова, эскизный проект павильона разработала выпускница архитектурного факультета академии художеств Вероника Шаблинская.

Несмотря на строительные работы, люди будут иметь доступ к роднику – для забора воды будет сделан специальный временный помост.

Олег Лиховидов добавил, что по просьбе администрации района во время возведения объездной дороги благоустроили подъезд к роднику и площадку перед ним. Теперь же по просьбам людей создадут более комфортные условия для набора воды.

